Наталья Ильина утверждена в должности ректора ПсковГУ

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ 22 июня, сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Основанием для утверждения стали решение аттестационной комиссии Минобрнауки, а также конференции научно-педагогических работников и обучающихся Псковского государственного университета, которую провели в вузе в марте.

Отметим, что в качестве ректора вуза губернатор представил Наталья Ильину в апреле 2019 года.

Сфера её научных интересов охватывает экологию микроорганизмов и биотехнологии восстановления почв, а также развитие системы образования и науки, стратегическое управление университетом, проектное управление.