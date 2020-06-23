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Общество / Образование

Наталья Ильина утверждена в должности ректора ПсковГУ

23 июня 2020 года, 15:33

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ 22 июня, сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Основанием для утверждения стали решение аттестационной комиссии Минобрнауки, а также конференции научно-педагогических работников и обучающихся Псковского государственного университета, которую провели в вузе в марте.

Отметим, что в качестве ректора вуза губернатор представил Наталья Ильину в апреле 2019 года.

Сфера её научных интересов охватывает экологию микроорганизмов и биотехнологии восстановления почв, а также развитие системы образования и науки, стратегическое управление университетом, проектное управление.

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