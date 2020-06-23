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Транспорт / Инфраструктура

На улице Коммунальной сделают прерывистую разметку вместо двойной сплошной

23 июня 2020 года, 13:35

Новая дорожная разметка на улицах Пскова вызвала общественный резонанс. Пересмотр схемы движения стал одной из тем заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом в своем Instagram сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Решено двойную сплошную оставить у дома №2 по улице Советской Армии, и у заправки «Сургутнефтегаз» по Рижскому проспекту, а также на улице Коммунальной перед поворотом на Западную. В остальных случаях въезды во двор и развороты будут разрешены, но запрещены на дорогах с четырьмя полосами движения, выезды из дворов через две полосы движения, налево.

«Для безопасности пешеходов и особенно детей на улице Карбышева у дома №4 и МДОУ «Детский сад №2», по Красноармейской набережной на пересечениях с Восковым и Пролетарским переулками будут оборудованы искусственные неровности, а до 15 августа обновлена дорожная разметка возле образовательных учреждений», - уточнил Александр Братчиков.

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