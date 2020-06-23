На улице Коммунальной сделают прерывистую разметку вместо двойной сплошной

Новая дорожная разметка на улицах Пскова вызвала общественный резонанс. Пересмотр схемы движения стал одной из тем заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом в своем Instagram сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Решено двойную сплошную оставить у дома №2 по улице Советской Армии, и у заправки «Сургутнефтегаз» по Рижскому проспекту, а также на улице Коммунальной перед поворотом на Западную. В остальных случаях въезды во двор и развороты будут разрешены, но запрещены на дорогах с четырьмя полосами движения, выезды из дворов через две полосы движения, налево.

«Для безопасности пешеходов и особенно детей на улице Карбышева у дома №4 и МДОУ «Детский сад №2», по Красноармейской набережной на пересечениях с Восковым и Пролетарским переулками будут оборудованы искусственные неровности, а до 15 августа обновлена дорожная разметка возле образовательных учреждений», - уточнил Александр Братчиков.