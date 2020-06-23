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Транспорт / Инфраструктура

На строительство пешеходных переходов в Великих Луках направят 20 млн рублей

23 июня 2020 года, 13:16

На строительство пешеходных переходов в Великих Луках направят 20 млн рублей. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он написал, что регион получит дополнительно 50 млн рублей на дорожное строительство. 30 млн рублей пойдет на ремонт улицы Рокоссовского в Пскове, остальные средства - на пешеходные переходы в Великих Луках.

«Средства, которые теперь высвобождаются из бюджета, будут направлены на ремонт других городских объектов», – добавил Михаил Ведерников.

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