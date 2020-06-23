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Транспорт

Первый самолет летит из Калиниграда в Псков

23 июня 2020 года, 12:36

Первый борт летит из Калиниграда в Псков. Рейс Псков – Калиниград был запланирован на 23 июня. Как сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, самолет вылетел из Калиниграда в 11.00. Время в полете 1 ч 10 минут. Во Пскове самолет будет в 13.10.

Он же в 13:50 полетит на Анапу. Навстречу ему из Анапы примерено в это же время вылетит другой самолет. Прибытие в аэропорт Витязево Анапы запланировано на 16:25. Из Анапы в Псков самолет прилетит в 16:40, а 17:10 уже улетит в Калиниград.

Стоимость билетов из Пскова до Калининград составляет от 2 500 рублей, до Анапа – от 3 500 рублей.

Полеты осуществляются на самолетах Bombardier CRJ 100/200 ER/LR (Canadair Regional Jet).

Пассажировместимость судна составляет 50 человек.

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