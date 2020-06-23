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Общество / Соцзащита

В период пандемии более 38 000 малоимущих псковских семьей получили 381 млн рублей

23 июня 2020 года, 11:42

В период пандемии более 38 000 малоимущих псковских семьей получили 381 млн рублей. Об этом в ходе ПАИ – live рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстегнеева.

В марте были приняты оперативные решения, чтобы помочь семьям с детьми, малоимущим гражданам.

«В частности, было принято решение о выплате по 5 000 рублей малоимущим семьям, если их среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума», - отметила она.

Таким семьям в апреле и мае выплачивалось пособие по 5 000 рублей. Таких семей и граждан в регионе более 38 000. Сумма выплат составила 381 млн рублей. Это средства регионального бюджета.

«Изначально планировали выплачивать только 5 000 в апреле, но ситуация обострилась и было принято решение продолжить выплаты и в мае», - рассказала гостья эфира.

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