Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Более 6 000 псковских семей получили выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

23 июня 2020 года, 11:19

Более 6 000 семей получили выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом в ходе ПАИ – live рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстегнеева.

«Выплата от 3 до 7 лет самая, наверное, долгожданная для семей, - отметила она. – Мера эта была озвучена президентом, а уже 10 апреля был принят региональный закон.»

Средства выплачиваются с января 2020 года. Сумма составляет 5 528 рублей. На эту меру поддержки могут рассчитывать более 19 000 семей региона. Уже сейчас подано 11 500 заявлений, 65% обработано, треть семей (6 689) выплату получили.

«Ситуация с выплатами не простая, - сказала Ольга Евстегнеева. – Поток заявлений большой нам даже на них рассмотрение добавили еще 10 дней к тем 10, которые у нас были изначально.»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пассажиры первого авиарейса Калиниград - Псков рассказали о перелете
На улице Коммунальной сделают прерывистую разметку вместо двойной сплошной
На строительство пешеходных переходов в Великих Луках направят 20 млн рублей
Первый самолет летит из Калиниграда в Псков
В период пандемии более 38 000 малоимущих псковских семьей получили 381 млн рублей
График работы избирательных участков опубликовал псковский облизбирком
Серию краж раскрыли сотрудники псковской полиции
Коронавирус выявили еще у 44 жителей Псковской области
Директор фонда «Достоверная история» показал, где находилось гестапо в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка