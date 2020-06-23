Более 6 000 псковских семей получили выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Более 6 000 семей получили выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом в ходе ПАИ – live рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстегнеева.

«Выплата от 3 до 7 лет самая, наверное, долгожданная для семей, - отметила она. – Мера эта была озвучена президентом, а уже 10 апреля был принят региональный закон.»

Средства выплачиваются с января 2020 года. Сумма составляет 5 528 рублей. На эту меру поддержки могут рассчитывать более 19 000 семей региона. Уже сейчас подано 11 500 заявлений, 65% обработано, треть семей (6 689) выплату получили.

«Ситуация с выплатами не простая, - сказала Ольга Евстегнеева. – Поток заявлений большой нам даже на них рассмотрение добавили еще 10 дней к тем 10, которые у нас были изначально.»