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Общество

График работы избирательных участков опубликовал псковский облизбирком

23 июня 2020 года, 10:36

Стало известно, как будут работать участковые избирательные комиссии в дни, предшествующие общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции: с 25 по 30 июня.

Голосование в помещении, а также в населенных пунктах и других местах, где отсутствуют помещения для голосования, будет проходить с 8:00 до 20:00.

Голосование на территориях, а также в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, будет проходить с 12:00 до 20:00

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Подробнее смотрите здесь и здесь.   

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