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Происшествия / Преступление

Серию краж раскрыли сотрудники псковской полиции

23 июня 2020 года, 10:24

В Гдовском районе из трактора Т-40, стоявшего у дома в деревне Партизанская, был украден аккумулятор. Ущерб от кражи составил 11 000 рублей. В краже подозреваются подростки 2002 и 2004 года, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этом же районе в деревне Подборовье у женщины из сарая украли бензиновый электрогенератор. Его стоимость оценена в 35 000 рублей. В совершении кражи подозревается безработный местный житель, ранее неоднократно судимый.

В обоих случаях похищенное изъято.

В Печорском районе стражи порядка раскрыли совершенную в мае кражу эхолота, аккумулятора и спасательных жилетов из катера, пришвартованного на берегу Псковского озера в окрестностях деревни Видовичи. В краже подозревается 28-летний безработный, судимый пскович. Возбуждено уголовное дело. Изъят похищенный эхолот. Ведется следствие.

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