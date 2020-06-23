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Общество / Здоровье

Семь пляжей в регионе пригодны для купания

23 июня 2020 года, 09:03

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило воду и почву в нескольких районах области на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. С результатами можно ознакомиться на сайте ведомства.

Семь пляжей в регионе пригодны для купания
Городской пляж заполнен отдыхающими
Фото Дарьи Хватковой

Экспертиза показала, что смело можно купаться в озерах Невельское, Крупейское (Пустошкинский район), Себежское, Смоленское (поселок Палкино), показатели не нарушены в водах рек Льста (Новоржевский район), Великая (Остров и Островский район), Шелонь (в поселке Дедовичи у плотины Псковской ГРЭС и в Порхове на Старом городище и Мельничной набережной).

Проба почвы прибрежной зоны по микробиологическим, паразитологическим показателям из этих водоемов также соответствует требованиям.

Напомним, что вода в реке Великой соответствует санитарным микробиологическим показателям, но глава Роспотребнадзора купаться на городском пляже не советовал из-за коронавируса.

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