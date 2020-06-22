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Общество

Реализацию проекта электронного взаимодействия с мировыми судьями обсудили губернатор Псковской области и главный судебный пристав РФ

22 июня 2020 года, 19:58

Реализацию проекта «Электронное взаимодействие с мировыми судьями на территории Псковской области», который был разработан региональными специалистами, обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в Москве 22 июня.

Ранее между ФССП России и администрацией области заключено соглашение, направленное на развитие межведомственного электронного документооборота. В настоящее время управлением цифрового развития и связи администрации области сформирована и согласована со всеми участниками дорожная карта проекта, проработана и техническая сторона с разработчиками программного обеспечения. Кроме того, формируется пакет конкурсной документации для проведения закупочных процедур.

Внедрение проекта позволит сформировать между Федеральной службой судебных приставов и мировыми судьями защищенную сеть электронного межведомственного документооборота. Планируется, что полный цикл взыскания будет сокращен до 95 дней, а также уменьшена и стоимость затрат на его проведение.

На рабочей встрече также был рассмотрен и вопрос подготовки к реализации проекта создания в Пскове центра приема граждан, который будет работать по аналогии с МФЦ. Стороны проанализировали различные варианты помещений, которые могут быть переданы УФССП по Псковской области и использованы для размещения центра.

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