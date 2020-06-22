Михаил Ведерников: Мы всегда должны помнить цену мира, завоеванного в Великой Отечественной войне

«Мы всегда должны помнить цену мира, завоеванного в Великой Отечественной войне, знать имена преступников, которые не жалели ни женщин, ни стариков, ни детей», - такое мнение выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что сейчас в Моглино ведутся раскопки на месте бывшего фашистского концлагеря. «Он был организован вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Сначала здесь содержались военнопленные, а с 1942 года – и мирные жители. По различным данным, здесь может находиться от 200 до 600 человек», - отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, информация об этом месте была получена в рамках проекта «Без срока давности» из рассекреченных документов и данных немецкой аэрофотосъемки времен войны.