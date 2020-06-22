Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников: Мы всегда должны помнить цену мира, завоеванного в Великой Отечественной войне

22 июня 2020 года, 18:46

«Мы всегда должны помнить цену мира, завоеванного в Великой Отечественной войне, знать имена преступников, которые не жалели ни женщин, ни стариков, ни детей», - такое мнение выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что сейчас в Моглино ведутся раскопки на месте бывшего фашистского концлагеря. «Он был организован вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Сначала здесь содержались военнопленные, а с 1942 года – и мирные жители. По различным данным, здесь может находиться от 200 до 600 человек», - отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, информация об этом месте была получена в рамках проекта «Без срока давности» из рассекреченных документов и данных немецкой аэрофотосъемки времен войны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Реализацию проекта электронного взаимодействия с мировыми судьями обсудили губернатор Псковской области и главный судебный пристав РФ
Более 14 тысяч обращений обработали операторы регионального круглосуточного информационного центра
К псковскому детскому саду «Золотой ключик» пристроили ясли
Новый дом для переселнцев в Дновском районе будет сдан уже в октябре
Набережную реки Шелонь в Порхове готовят к реконструкции
На ограждении псковской ТЭЦ нарисовали княгиню Ольгу
Пскович Марк Озеров прыгнул с моста на велосипеде
В лесах Псковской области запрещается разводить костры
Елена Бибикова: Поправки в Конституцию закрепляют то, что достигнуто

Комментарии

Авторизация
No comments
Путинская больница

Общество
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка