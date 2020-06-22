Более 14 тысяч обращений обработали операторы регионального круглосуточного информационного центра

По итогам третьего месяца работы регионального круглосуточного информационного центра его операторы обработали более 14 тысяч обращений граждан, связанных с ситуацией с распространением COVID-19. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, рост звонков вырос на 3 000.

Чаще всего звонившие интересовались информацией о правилах въезда на территорию Псковской области из иностранных государств и других субъектов РФ с неблагополучной эпидемической обстановкой, а также эпидемиологической ситуацией и карантинными мероприятиями.

Напомним, телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область», а также канале в «Telegram» — «COVID-19. Псковская область». В регионе работают и дополнительные интернет-площадки — приложение «Viber» в официальном сообществе «Оперштаб Псковской области» и канал в «Яндекс. Чаты» в официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Псковской области».

Также действует федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер общероссийской «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12. Заявки на помощь волонтеров принимаются по номеру «горячей линии» проекта «Мы вместе» — 8 (800) 200-34-11.