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Общество / Семья

К псковскому детскому саду «Золотой ключик» пристроили ясли

22 июня 2020 года, 17:34

В августе объект будет сдан, посещать ясли смогут 80 малышей, об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На строительные и отделочные работы  из федерального бюджета выделено более 65 млн рублей. Сейчас строительные работы завершены, благоустраивается территория вокруг садика: устанавливаются детские площадки, укладывается асфальтное покрытие. В помещениях уже собирается мебель.

К псковскому детскому саду «Золотой ключик» пристроили ясли

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Будущие ясли в ходе рабочей поездки посетил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он положительно оценил проведенные работы.

Побывал начальник комитета еще на двух объектах: детский сад в Неелово и Пскове на ул. Алехина.

Нееловский детский сад будет рассчитан на 270 детей, сейчас он готов уже на 60%, идут работы по внутренней отделке.

К псковскому детскому саду «Золотой ключик» пристроили ясли

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На ул. Алехина строительные работы вовсю идут - строители кладут второй этаж. Готовность объекта составляет около 25%. 

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