Новый дом для переселнцев в Дновском районе будет сдан уже в октябре

С рабочим визитом побывал в Дновском районе заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Во время визита он проверил, как идет строительство многоквартирного жилого дома. Он возводится в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». В нем запланировано поселить 70 человек.

Работы планируется завершить в октябре текущего года, нет никаких причин полагать, что подрядчик не успеет к этому времени.

Сейчас завершена кладка наружных стен третьего этажа и внутренних перегородок первого и второго этажей, ведется обустройство стропильной системы крыши дома. Завершены работы по наружным и внутренним сетям теплоснабжения, рабочие прокладывают сети водоснабжения и водоотведения. Покрытия полов на первом и втором этажах подготовлены сотрудниками подрядной организации под чистовую отделку.

Рабочие выполнили обустройство шахт вентиляционных каналов. Завершены работы по устройству дренажной системы. Ведется монтаж лестничных маршей.

Степень строительной готовности составляет около 70%.