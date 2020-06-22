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Общество

Набережную реки Шелонь в Порхове готовят к реконструкции

22 июня 2020 года, 17:02

С рабочим визитом в Порхове побывал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В Порхове реконструируют набережную реки Шелонь и прилегающую территорию. Средства на проведение работ федеральные, получены по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений 2019 года.

Набережную реки Шелонь в Порхове готовят к реконструкции

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Сейчас на объекте идут подготовительные работы, рабочие демонтируют дорожное покрытие и другие конструкции, спиливают аварийные деревья, вывозят мусор.

Завершить реконструкцию собираются к началу зимы.

Василий Осипов, осмотрев площадку, попросил администрацию Порховского района обеспечить надлежащий контроль за исполнением работ, в том числе и в выходные дни, чтобы не допустить отставания от плана-графика.

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