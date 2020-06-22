На ограждении псковской ТЭЦ нарисовали княгиню Ольгу. Граффити выполнили уличные художники на набережной реки Великой в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

По словам начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Натальи Плявинской, граффити – инициатива художников.

«Согласитесь, что сейчас это выглядит гораздо эстетичнее того, что было. Хорошо все сделали. И я считаю, что такие молодежные инициативы нужно поддерживать», - сказала Наталья Плявинская.

Жители, которые уже видели граффити, говорят, что у княгини слишком тяжелый взгляд.