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Общество

На ограждении псковской ТЭЦ нарисовали княгиню Ольгу

22 июня 2020 года, 16:07

На ограждении псковской ТЭЦ нарисовали княгиню Ольгу. Граффити выполнили уличные художники на набережной реки Великой в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

На ограждении псковской ТЭЦ нарисовали княгиню Ольгу

Фото Александр Машкарин

По словам начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Натальи Плявинской, граффити – инициатива художников.

«Согласитесь, что сейчас это выглядит гораздо эстетичнее того, что было. Хорошо все сделали. И я считаю, что такие молодежные инициативы нужно поддерживать», - сказала Наталья Плявинская.

Жители, которые уже видели граффити, говорят, что у княгини слишком тяжелый взгляд.

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