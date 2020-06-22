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Общество

Пскович Марк Озеров прыгнул с моста на велосипеде

22 июня 2020 года, 15:28

Пскович Марк Озеров прыгнул с моста с тарзанкой и на велосипеде. Пскович известен в Instagram своими экстремальными трюками. Сам молодой человек утверждает, что этим он занимается профессионально.

Пскович Марк Озеров прыгнул с моста на велосипеде

Фото: @roofman88

Видео с прыжком он выложил в своем аккаунте. Мнения, как водится, разделились. Часть его подписчиков уверяют, что на такое страшно даже смотреть и что риск для жизни неоправданный. Вторая часть восхищается тем, что делает Марк и всячески его подбадривает.

Ранее пскович предлагал жителям города бесплатно прыгнуть с тарзанкой. Судя по отзывам, опубликованным в Instagram парня, несколько смельчаков откликнулись.

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