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Общество

В лесах Псковской области запрещается разводить костры

22 июня 2020 года, 14:32

Наступление четвертого класса пожароопасности по региональной шкале ожидается в регионе с 23 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пожароопасный период в лесу запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.

Кроме того, жителями гостям Псковской области рекомендуют не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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