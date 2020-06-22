Елена Бибикова: Поправки в Конституцию закрепляют то, что достигнуто

«Я четко понимаю для себя, что те поправки в Конституцию, которые вносятся, закрепят то, к чему мы подошли, чего достигли» - сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Такое мнение она высказала в эфире проекта ПАИ-live 22 июня.

По мнению сенатора, поправки дадут гарантию на будущее, что при любом положении дел российское государство останется социально ориентированным.

«Конституция принималась в непростое время, многое изменилось, тем не менее Конституция — основной закон страны, положения которого ничем не могут быть отменены. Несмотря на социально-экономическую ситуацию в стране, эти нормы будут неукоснительно соблюдаться», - считает Елена Бибикова.