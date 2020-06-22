В ТИКи Псковской области направлено более 18 тонн средств санитарной обработки

На территории Псковской области сформировано 615 избирательных участков. Для того, чтобы каждый был обеспечен средствами индивидуальной защиты, в ТИКи передано более 18 тонн средств санитарной обработки и более 500 тысяч масок и перчаток. Ранее все ТИКи были обеспечены СИЗ.

«Голосование будет проходить в период повышенной готовности, поэтому, кроме обеспечения конституционных прав граждан избирательные комиссии должны позаботиться и об их здоровье, — подчеркнул председатель облизбиркома Игорь Сопов. — Все ТИКи и участковые избирательные комиссии должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые будут предоставлены членам УИКов, общественным наблюдателям, сотрудникам полиции и Росгвардии. Это маски, защитные экраны, перчатки, одноразовые халаты, антисептик и придверные коврики, которые перед началом работы участков пропитают дезинфицирующей жидкостью».

Кроме того, средствами индивидуальной защиты будут обеспечены и граждане, которые придут голосовать по поправкам в Конституцию. По приходе на избирательный участок каждый получит маску и одноразовую ручку.