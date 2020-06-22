Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове презентовали модельные участки для голосования по поправкам в Конституцию

22 июня 2020 года, 12:09

В Пскове состоялась презентация модельных участков для Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме.

В Пскове модельные участки открылись на территории перед входом в Городской культурный центр (УИК №5) и в одном из помещений учреждения на первом этаже (УИК №6).

На их примере председатель Избирательной комиссии области Игорь Сопов показал, как будет проходить процедура голосования и какие меры предосторожности будут предприняты.

Все члены участковых комиссий и общественные наблюдатели будут обеспечены защитными масками, защитными экранами и перчатками. Маски и перчатки предоставят и участникам голосования. Также они получат одноразовые ручки, которые потом смогут забрать с собой.

На всех участках будут санитайзер для рук, а при входе в помещение еще и дезинфицирующий коврик для ног. В помещениях для голосования каждый час будет проводиться дезинфекция и проветривание, а потоки голосующих разведут.

На подходе к участку волонтеры будут бесконтактным способом измерять всем температуру. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В лесах Псковской области запрещается разводить костры
Елена Бибикова: Поправки в Конституцию закрепляют то, что достигнуто
В ТИКи Псковской области направлено более 18 тонн средств санитарной обработки
Редкая птица залетела в Псковскую область
600 тысяч рублей отдал великолучанин мошенникам
За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 14%
Более 60 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в регионе
Михаил Ведерников: Наша страна принесла мир десяткам народов
Останки жертв концлагеря в Моглино захоронят на мемориальном кладбище

Комментарии

Авторизация
No comments
Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Общество
18 июня 18:03

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Молодой педагог участвует в Александро-Невских чтениях со школьных лет, а сейчас готовит к ним своих учеников