В Пскове презентовали модельные участки для голосования по поправкам в Конституцию

В Пскове модельные участки открылись на территории перед входом в Городской культурный центр (УИК №5) и в одном из помещений учреждения на первом этаже (УИК №6).

В Пскове состоялась презентация модельных участков для Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме.

На их примере председатель Избирательной комиссии области Игорь Сопов показал, как будет проходить процедура голосования и какие меры предосторожности будут предприняты.

Все члены участковых комиссий и общественные наблюдатели будут обеспечены защитными масками, защитными экранами и перчатками. Маски и перчатки предоставят и участникам голосования. Также они получат одноразовые ручки, которые потом смогут забрать с собой.

На всех участках будут санитайзер для рук, а при входе в помещение еще и дезинфицирующий коврик для ног. В помещениях для голосования каждый час будет проводиться дезинфекция и проветривание, а потоки голосующих разведут.

На подходе к участку волонтеры будут бесконтактным способом измерять всем температуру.