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Происшествия / Преступление

600 тысяч рублей отдал великолучанин мошенникам

22 июня 2020 года, 11:11

600 тысяч рублей отдал великолучанин мошенникам. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 69-летний мужчина долго сопротивлялся и подозревал что-то неладное, но в последний момент деньги на указанный счет все же перевел.

Мошенники звонили ему неоднократно в течение дня, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали великолучанина, что его деньги могут списать, поэтому надо перевести их на специальный счет.

У мужчины возникли сомнения по поводу истинных намерений неизвестных «доброжелателей», однако он не только назвал сумму, которая была у него на сберкнижке, но и через банкомат за несколько операций перевел их на продиктованные ему номера.

На другой день, поняв, что стал жертвой, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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