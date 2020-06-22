За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 14%

За неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 14%. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«За вчерашние сутки +61 новый случай. По итогам недели снижение на 14% (в абсолютных цифрах – на 83). Великие Луки и Великолукский район остаются на первом месте среди муниципалитетов Псковской области по темпам прироста коронавируса», - прокомментировал губернатор.

По его словам, выйти на снижение удалось в результате напряженной работы. Губернатор попросил всех помочь сохранить результат.