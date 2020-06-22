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Общество / Здоровье

Более 60 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в регионе

22 июня 2020 года, 09:44

Более 60 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в регионе. Как сообщает официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области, в регионе зафиксировано 2 414 заболевших вирусом.

За сутки прирост в Пскове составил 12 человек, в Великих Луках – 16. Таким образом, в Псков по числу заболевших занимаем первое место (675 случаев), Великие Луки – второе (496 случаев), замыкает тройку лидеров Островский район (187 случаев).

За весь период выздоровели 743 человека (прирост 10 человек), умерли 19 (0).

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