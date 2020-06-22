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Общество

Михаил Ведерников: Наша страна принесла мир десяткам народов

22 июня 2020 года, 08:57

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День памяти и скорби – 22 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников: Наша страна принесла мир десяткам народов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Сегодня – День памяти и скорби. Одна из самых печальных дат России. За ней стоят миллионы сломанных судеб, целые народы, находившиеся на грани уничтожения, а также невероятный подвиг защитников нашего Отечества», - отметил он в свое обращении.

Глава региона напомнил, что во время войны Псковская область потеряла 150 тысяч жителей, порядка 600 населённых пунктов были уничтожены.

«Наша гордость в том, что трудами двух поколений были восстановлены города, памятники древности, промышленность, сельское хозяйство. Несмотря на все исторические вызовы, наша страна принесла мир десяткам народов. И с тех пор всегда выступала против диктатуры, войны, насилия. Защищала угнетённых, нередко даже в ущерб собственным интересам», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что День памяти и скорби – это не только день траура, и напоминание о том, как важен мир.

Глава региона в своем обращении поблагодарил ветеранов.

«Война сделала ваше поколение освободителями Европы и подлинным примером для детей и внуков. Вы подарили нам будущее. И мы этого никогда не забудем. Низкий вам поклон. И вечная память погибшим», – добавил Михаил Ведерников.

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