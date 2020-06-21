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Происшествия

Полицейские предупреждают, что наркоманы могут высадить мак на вашем дачном участке

21 июня 2020 года, 17:14

С 15 июня по 31 октября 2020 года в Псковской области проходит оперативно-профилактической операции «Мак-2020», сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Полицейские призывают владельцев дачных участков к бдительности и напоминают, что наркозависимые  высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». 

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет).А за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры наступает административная ответственность. Виновным грозит штраф от 1500 до 4000 рублей.

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