Полицейские предупреждают, что наркоманы могут высадить мак на вашем дачном участке

С 15 июня по 31 октября 2020 года в Псковской области проходит оперативно-профилактической операции «Мак-2020», сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Полицейские призывают владельцев дачных участков к бдительности и напоминают, что наркозависимые высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай».

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет).А за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры наступает административная ответственность. Виновным грозит штраф от 1500 до 4000 рублей.

