Александр Котов поблагодарил медиков за профессионализм и самоотверженность

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил медиков с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тех, кто выбрал для себя благородную и милосердную профессию медика, всегда отличали высокий гуманизм и преданность профессиональному долгу. Сегодня рабочие будни сотрудников учреждений здравоохранения стали полем настоящей битвы.

Усилия врачей, медсестёр, фельдшеров, санитарок, сотрудников скорой помощи и санитарной службы направлены на сдерживание пандемии коронавируса и спасение человеческих жизней.

Вы работаете в круглосуточном режиме, не пределе физических и эмоциональных возможностей. Каждый день вы совершаете настоящий подвиг – в борьбе за здоровье и жизнь своих пациентов вы рискуете собственной безопасностью. Спасибо за ваш самоотверженный труд, гражданскую ответственность и приверженность высоким человеческим и профессиональным принципам.

Дорогие медики, от всего сердца желаю вам здоровья! Пусть как можно скорее у вас появится возможность отдохнуть в кругу своих родных и близких! Низкий вам поклон и безмерная благодарность!» - приводит пресс-служба областного парламента текст поздравления.