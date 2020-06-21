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Общество

В Псковской области начал работу первый региональный онлайн-форум молодых семей

21 июня 2020 года, 12:32

Форум призван стать коммуникационной площадкой молодых семей и пар с детьми из всех районов области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В первый день участники мероприятия расскажут о своей общественной деятельности и обсудят новые перспективные идеи, научатся оформлять свои инициативы в проектные заявки.

Форум продлится более двух недель. В течение всего периода его работы участникам предоставят индивидуальное сопровождение. 

Заключительный этап форума-  7 июля, приуроченный к Всероссийскому празднику  Дню любви, семьи и верности, будет посвящен презентациям проектов и получению обратной связи по ним.

По итогам регионального форума наиболее перспективные проекты будут доработаны и представлены к участию во Всероссийском форуме молодых семей.



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