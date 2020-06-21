В Псковской области начал работу первый региональный онлайн-форум молодых семей

Форум призван стать коммуникационной площадкой молодых семей и пар с детьми из всех районов области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В первый день участники мероприятия расскажут о своей общественной деятельности и обсудят новые перспективные идеи, научатся оформлять свои инициативы в проектные заявки.

Форум продлится более двух недель. В течение всего периода его работы участникам предоставят индивидуальное сопровождение.

Заключительный этап форума- 7 июля, приуроченный к Всероссийскому празднику Дню любви, семьи и верности, будет посвящен презентациям проектов и получению обратной связи по ним.

По итогам регионального форума наиболее перспективные проекты будут доработаны и представлены к участию во Всероссийском форуме молодых семей.