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Общество

Владимир Путин наградил псковских врачей орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

21 июня 2020 года, 11:27

Президент  Владимир Путин наградил псковских врачей орденом Пирогова. 

Указом Президента России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова награждены:

врач из Псковской области Надежда Анисимова, главный врач псковского филиала по железнодорожному транспорту центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Елена Григорович, заведующая лабораторией в Псковской области Замская Ингрид-Кюллики, заместитель главного врача Николай Калинин.

Указом Президента за большой вклад в борьбу с коронавируснлой инфекцией медалью Луки Крымского награждены: помощник врача Оксана Викторовна Воробьева, помощник врача Светлана Викторовна Кисарева. Благодарность объявлена врачам: Борису Гречину, заведующему отделением Икромжону Назимову, заведующей отделением Анастасии Повтроейко, врачу Дмитрию Приступчику.


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