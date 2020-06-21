Владимир Путин наградил псковских врачей орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

Президент Владимир Путин наградил псковских врачей орденом Пирогова.

Указом Президента России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова награждены:

врач из Псковской области Надежда Анисимова, главный врач псковского филиала по железнодорожному транспорту центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Елена Григорович, заведующая лабораторией в Псковской области Замская Ингрид-Кюллики, заместитель главного врача Николай Калинин.

Указом Президента за большой вклад в борьбу с коронавируснлой инфекцией медалью Луки Крымского награждены: помощник врача Оксана Викторовна Воробьева, помощник врача Светлана Викторовна Кисарева. Благодарность объявлена врачам: Борису Гречину, заведующему отделением Икромжону Назимову, заведующей отделением Анастасии Повтроейко, врачу Дмитрию Приступчику.

