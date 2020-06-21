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Происшествия

В Дедовичах поймали водителя, который снова сел за руль пьяным

21 июня 2020 года, 10:10

В поселке Дедовичи у дома по улице Бундзена сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21053». Выяснилось, что этой легковушкой управлял местный житель, 1966 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Мужчина дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напоминают в полиции.


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