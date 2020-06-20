Дорогу Великие Луки — Усвяты ремонтируют по новой технологии

Дорогу Великие Луки — Усвяты ремонтируют по новой для региональных дорог технологии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация использует в своей работе технологию ресайклинга. Она применяется на региональных дорогах впервые.

Технология заключается в том, что отфрезерованное старое покрытие дороги измельчается в крошку. Затем в специальной установке измельченный асфальт смешивается со щебнем разных фракций, цементом и битумной эмульсией. Таким образом получается асфальтогранулобетон. Он доводится до нужной температуры, доставляется на дорогу и укладывается с помощью асфальтоукладчика.

Мобильная смесительная установка смонтирована в непосредственной близости от объекта. Ею управляет один оператор и два специалиста. Это значительно сокращает затраты подрядчика на транспортировку материалов. Полученная смесь используется для устройства верхнего слоя основания дороги. По показателям прочности асфальтогранулобетон не уступает обычной асфальтобетонной смеси. Кроме того, использование старых материалов — это экономичный и экологичный способ ремонта дорог.

Всего будет отремонтировано около 7,5 км дорожного полотна, а также мост через реку Усвяча. Вдоль дороги будет восстановлено барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Окончание работ запланировано на 30 сентября.