Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Дорогу Великие Луки — Усвяты ремонтируют по новой технологии

20 июня 2020 года, 17:50

Дорогу Великие Луки — Усвяты ремонтируют по новой для региональных дорог технологии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация использует в своей работе технологию ресайклинга. Она применяется на региональных дорогах впервые.

Технология заключается в том, что отфрезерованное старое покрытие дороги измельчается в крошку. Затем в специальной установке измельченный асфальт смешивается со щебнем разных фракций, цементом и битумной эмульсией. Таким образом получается асфальтогранулобетон. Он доводится до нужной температуры, доставляется на дорогу и укладывается с помощью асфальтоукладчика.

Мобильная смесительная установка смонтирована в непосредственной близости от объекта. Ею управляет один оператор и два специалиста. Это значительно сокращает затраты подрядчика на транспортировку материалов. Полученная смесь используется для устройства верхнего слоя основания дороги. По показателям прочности асфальтогранулобетон не уступает обычной асфальтобетонной смеси. Кроме того, использование старых материалов — это экономичный и экологичный способ ремонта дорог.

Всего будет отремонтировано около 7,5 км дорожного полотна, а также мост через реку Усвяча. Вдоль дороги будет восстановлено барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Окончание работ запланировано на 30 сентября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области зарегистрировано свыше 2,2 тыс случаев заражения коронавирусом
Татьяна Голикова поддержала псковских медиков в вопросе строительства больницы
Пскович пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой
Псковский врач обратилась к президенту с просьбой о содействии в строительстве новой инфекционной больницы
Путин: Выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом
Михаил Ведерников: Призываю внимательно поправки в Конституцию, чтобы ваше мнение было основано на личных выводах
В Псковской области возобновится продажа льготных проездных
Псковичам советуют перед полетом в другой регион ознакомиться с действующими там ограничениями
Ошибки нанесения разметки на псковских улицах исправят

Комментарии

Авторизация
No comments
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация