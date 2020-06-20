В Псковской области зарегистрировано свыше 2,2 тыс случаев заражения коронавирусом

На 20 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 2278, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».
Проведено 36262 исследований на коронавирус. Выздоровело 727человек, скончалось -19.
Статистика заболеваемости по районам следующая: Псков – 643, Великие Луки – 452, Бежаницкий район — 9, Великолукский район – 130, Гдовский район – 55, Дедовичский район – 32, Дновский район — 78, Красногородский район – 6, Куньинский район –19, Локнянский район — 6, Невельский район — 82, Новоржевский район – 15, Новосокольнический район — 52, Опочецкий район – 29, Островский район – 183, Палкинский район — 19, Печорский район – 30, Плюсский район – 80, Порховский район — 116, Псковский район – 165, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 5, Пыталовский район – 8, Себежский район – 14, Струго-Красненский район – 32, Усвятский район — 12.