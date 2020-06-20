Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области зарегистрировано свыше 2,2 тыс случаев заражения коронавирусом

20 июня 2020 года, 17:42

На 20 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 2278, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Проведено 36262 исследований на коронавирус. Выздоровело 727человек, скончалось -19.

Статистика заболеваемости по районам следующая: Псков – 643, Великие Луки – 452, Бежаницкий район — 9, Великолукский район – 130, Гдовский район – 55, Дедовичский район – 32, Дновский район — 78, Красногородский район – 6, Куньинский район –19, Локнянский район — 6, Невельский район — 82, Новоржевский район – 15, Новосокольнический район — 52, Опочецкий район – 29, Островский район – 183, Палкинский район — 19, Печорский район – 30, Плюсский район – 80, Порховский район — 116, Псковский район – 165, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 5, Пыталовский район – 8, Себежский район – 14, Струго-Красненский район – 32, Усвятский район — 12.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дорогу Великие Луки — Усвяты ремонтируют по новой технологии
Татьяна Голикова поддержала псковских медиков в вопросе строительства больницы
Пскович пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой
Псковский врач обратилась к президенту с просьбой о содействии в строительстве новой инфекционной больницы
Путин: Выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом
Михаил Ведерников: Призываю внимательно поправки в Конституцию, чтобы ваше мнение было основано на личных выводах
В Псковской области возобновится продажа льготных проездных
Псковичам советуют перед полетом в другой регион ознакомиться с действующими там ограничениями
Ошибки нанесения разметки на псковских улицах исправят

Комментарии

Авторизация
No comments
Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Общество
18 июня 18:03

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Молодой педагог участвует в Александро-Невских чтениях со школьных лет, а сейчас готовит к ним своих учеников