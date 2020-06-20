Татьяна Голикова поддержала псковских медиков в вопросе строительства больницы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала медиков Псковской области в вопросе строительства больницы. Как передает РИА Новости, вице-премьер отреагировала на сообщение псковского врача нехватке инфекционной больницы в регионе на совещании Владимира Путина с медиками. Также Татьяна Голикова поддержала и аналогичную просьбу врачей из Забайкалья.

«Я, наверное, применю запрещенный прием, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области», - сказала она.

В ответ президент России Владимир Путин попросил ее представить в понедельник предложения в письменном виде.

Напомним, что заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы Анастасия Повторейко попросила президента поддержки в вопросе строительства в регионе новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.