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Общество

Татьяна Голикова поддержала псковских медиков в вопросе строительства больницы

20 июня 2020 года, 17:17

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала медиков Псковской области в вопросе строительства больницы. Как передает РИА Новости, вице-премьер отреагировала на сообщение псковского врача нехватке инфекционной больницы в регионе на совещании Владимира Путина с медиками. Также Татьяна Голикова поддержала и аналогичную просьбу врачей из Забайкалья.

«Я, наверное, применю запрещенный прием, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области», - сказала она.

В ответ президент России Владимир Путин попросил ее представить в понедельник предложения в письменном виде.

Напомним, что заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы Анастасия Повторейко попросила президента поддержки в вопросе строительства в регионе новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

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