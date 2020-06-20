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Происшествия

Пскович пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой

20 июня 2020 года, 17:06

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, который расплатился в магазине фальшивой купюрой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал из магазина на Рижском проспекте.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что покупатель попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности.

Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии передали мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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