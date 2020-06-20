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Общество

Псковский врач обратилась к президенту с просьбой о содействии в строительстве новой инфекционной больницы

20 июня 2020 года, 15:37

Заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы Анастасия Повторейко на совещании Владимира Путина с медиками попросила поддержки в вопросе строительства в регионе новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

Обращаясь к президенту, Анастасия Повторейко сообщила, что на сегодняшний момент в регионе проживает 626 тыс человек, но с учетом дачников из Санкт-Петербурга и Москвы численность населения выросла до 1 млн 100 тыс человек. «Это серьезная нагрузка для всей системы здравоохранения псковской области. Учитывая данный факт, нами было развернуто 1230 коечных мест для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, несмотря на рекомендуемые министерством здравоохранения 313. Учтивая данные события стал острым вопрос нехватки инфекционной больницы в Псковской области», - отметила врач.

Анастасия Повторейко отметила, что имеющийся в Пскове «инфекционный корпус не соответствует никаким требованиям и, к сожалению, не подлежит реконструкции». «В виду этого хотим обратиться к вам с просьбой оказать помощь и содействие в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках. Учитывая значимый опыт министерства обороны в строительстве инфекционных центров, мы хотели бы обратиться к министерству обороны поддержать нас в строительстве инфекционной больницы, чтобы в этом году уже быть готовыми в случае второй волны пандемии встретить ее в стенах инфекционной больницы», - сказала она.

Врач напомнила, что в марте этот вопрос уже обсуждался. «Вы нас поддержали. На уровне правительства разработан проект. Мы очень надеемся сдвинуть эту ситуацию как можно скорее, чтобы у нас заработала инфекционная больница. Она жизненно важна для всех жителей Псковской области. Очень надеемся на вашу поддержку», - резюмировала Анастасия Повторейко.

Коллегу поддержал руководитель консультативной бригады Департамента здравоохранения Москвы, специалист Боткинской больницы Сергей Лебедев. «Прошу рассмотреть возможность строительства инфекционной больницы, она здесь очень нужна. Я надеюсь, что наши совместные усилия помогли спасти большое количество жизней, здесь, в Псковской области», - отметил врач.

В ответ на обращение Владимир Путин отметил, что пометил вопрос, поднятый псковскими медиками. «Я пометил, мы этим займемся», - сказал президент.

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