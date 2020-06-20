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Общество

Путин: Выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом

20 июня 2020 года, 14:32

Все выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом, надо решить вопрос и с отпускными. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

По его словам, принято решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. «То есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми», - пояснил президент.

Также глава государства отметил, что наряду с налогами будет решен и «такой чувствительный вопрос, как отпускные», поскольку многие медики откладывают и переносят планы на летний отдых. «Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск», - заявил президент.

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