Михаил Ведерников: Призываю внимательно поправки в Конституцию, чтобы ваше мнение было основано на личных выводах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призывал псковичей внимательно изучить поправки в Конституцию, чтобы мнение при голосовании «было основано ни на чьих-то пересказах, а на личных выводах». В своем видео-обращении на странице в Instagram глава региона пояснил, почему почему голосование будет не по отдельным поправкам, а пакетом.

Глава региона отметил, что в целом планируется внесение 147 поправок. «Для реализации задуманного корректируется целый ряд статей, которые в свою очередь тянут за собой поправки в других взаимосвязанных пунктах. В некоторых случаях добавляются новые смысловые моменты, в других будут просто технические правки. Практически невозможно что-то вырвать из контекста, не повредив целостность разработанного проекта», – отметил Михаил Ведерников.