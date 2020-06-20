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Политика

Михаил Ведерников: Призываю внимательно поправки в Конституцию, чтобы ваше мнение было основано на личных выводах

20 июня 2020 года, 13:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призывал псковичей внимательно изучить поправки в Конституцию, чтобы мнение при голосовании «было основано ни на чьих-то пересказах, а на личных выводах». В своем видео-обращении на странице в Instagram глава региона пояснил, почему почему голосование будет не по отдельным поправкам, а пакетом.

Глава региона отметил, что в целом планируется внесение 147 поправок. «Для реализации задуманного корректируется целый ряд статей, которые в свою очередь тянут за собой поправки в других взаимосвязанных пунктах. В некоторых случаях добавляются новые смысловые моменты, в других будут просто технические правки. Практически невозможно что-то вырвать из контекста, не повредив целостность разработанного проекта», – отметил Михаил Ведерников.

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