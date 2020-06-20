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Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей перед полетом в другой регион ознакомиться с действующими там ограничениями

20 июня 2020 года, 12:50

«В некоторых регионах сохраняется обязательный режим двухнедельной самоизоляции. Поэтому пред тем, как полететь на самолете в другой регион, посмотрите на сайте региона действующие ограничения для того, чтобы не получилось так, что вы прилетите в регион и вам придется либо 14 дней находиться на обсервации, либо вас ближайшим рейсом отправят обратно», – предупредил псковичей губернатор региона Михаил Ведерников в видео-обращении на странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что возобновлены пассажирские авиаперевозки. «Уже летают самолеты в Москву, в Сочи. Со следующей недели отправляются рейсы в Калининград. Люди спрашивают, насколько это безопасно. Порядок работы авиакомпании определен Росавиацией, требования ко всем одинаковые. Но важно, чтобы пассажиры отвечали сами за себя и заранее предусматривали наличие дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Эта норма останется с нами надолго», - сказал Михаил Ведерников.

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