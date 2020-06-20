Ошибки нанесения разметки на псковских улицах исправят, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видео-обращении на странице в Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, к нему поступали обращения псковичей о том, что на ряде улиц дорожники сделали разметку таким образом, что теперь сложно, не нарушая правила дорожного движения, въехать во двор или выехать из него. «Такие случаи затрагивают порой несколько многоквартирных домов. Конечно, это ошибки. Даже тройная сплошная в городе появилась. Мы разговаривали об этом и с комитетом по транспорту, и Александром Николаевичем Братчиковым (главой администрации города Пскова — прим.ред). В начале недели они проведут совместное заседание городской комиссии по безопасности движения, и все эти вопросы будут решены», - сказал губернатор..

Михаил Верерников напомнил, что в Пскове в самом разгаре дорожное строительство. «Недавно я проинспектировал часть работ. С удовольствием хочу отметить, что темпы хорошие. Некоторые объекты в этому году будут сданы раньше срока», - сказал он.

Он также поблагодарил дорожников: «За два года проделана колоссальная работа и качество дорог сейчас соответствует самым высоким требованиям».