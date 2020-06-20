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Общество

Псковские кафе, гостиницы и магазины могут работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора

20 июня 2020 года, 12:09

«Несмотря на перечисленные трудности, общая ситуация в регионе медленно, но становится лучше и это дает нам возможность снять часть противовирусных ограничений, в первую очередь, говорю о тех сферах экономики, что уже три месяца находятся в простое», - сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видео-обращении на странице в Instagram.

По словам губернатора, прошли встречи с предпринимателями: владельцами ресторанов, кафе, гостиниц, туристических баз и заранее был подготовлен пакет ограничительных мер, который должен сохраниться в случае, если этим сферам бизнеса будет разрешено работать. «Поэтому на заседании оперативного штаба мы приняли решение о возобновлении работы общепита в формате летних кафе и веранд, непродовольственных магазинов в торговых центрах, баз отдыха в обычном режиме, гостиниц. Безусловно, по каждому принятому решению есть ряд требований, есть предписания Роспотребнадзора, которые в неукоснительном режиме необходимо соблюдать», - отметил он.

В то же время отдельные направления пока остаются недоступными для людей. В частности, в торговых центрах фудкорты, кинотеатры, детские развлекательные центры будут закрыты. «Администрация торговых центров должна контролировать использование посетителями средств индивидуальной защиты, обеспечить наличие средств дезинфекции в магазинах и не допускать несовершеннолетних детей в торговые центры без сопровождения родителей. Гостиницы базы отдыха и торговые центры могут работать пока только с 50 процентной загрузкой . Не допускается использование гостями бань, бассейнов спа-цетров, соляриев», - сообщил Михаил Ведерников.

Летние кафе схему размещения столиков на улицах должны согласовать с Роспотребнадзором и обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.

«Смягчение ограничений не означает, что коронавирус из нашей жизни ушел. К сожалению, нет. Он рядом, и не соблюдая требования Роспотребнадзора, инфекцию можно подхватить где угодно», - отметил глава региона.

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