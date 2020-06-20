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Общество

Михаил Ведерников о нарушениях в Великих Луках: Очереди в поликлинике в условиях коронавируса - за гранью добра и зла

20 июня 2020 года, 11:17

Самые высокие риски в отношении распространения коронавируса на сегодняшний день - это юг области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видео-обращении на странице в Instagram.

Глава региона поблагодарил тех, кто сообщал о нарущениях в Великолукской межрайонной больнице и городской поликлинике. «Мы зафиксировали более 200 обращений и, конечно, такой объем критики не оставили без внимания. В рамках ранее запланированной поездки в Великие Луки я увидел все своими глазами. Пообщался с сотрудниками медицинских учреждений. К началу следующей недели должны быть результаты служебной проверки. После этого мы примем решение в отношение руководства медицинских учреждений», - сообщил он.

По словам губернатора, вопросов много - начиная от отсутствия в должном количестве средств индивидуальной защиты в межрайонной больнице. «Для меня это странно, потому что мы только сто тысяч масок направили в Великие Луки. Но результаты служебной проверки покажут, куда эти маски исчезли», - сказал он.

«Сейчас специалисты псковского ковид-центра при поддержке двух московских коллег в ручном режиме исправляют все ошибки, выстраивают работу больницы, работу поликлиники, потому что те очереди, о которых вы писали в соцсетях, в условиях коронавирусной инфекции - за гранью добра и зла», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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