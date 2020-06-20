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Общество

Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области увеличивается

20 июня 2020 года, 10:47

Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области увеличивается. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видео-обращении на странице в Instagram.

«Продолжает увеличиваться коечный фонд. На этой неделе мы увеличим количество коек для больных коронавирусной инфекцией на 300 человек», - сообщил он.

Также, по словам губернатора, растут темпы тестирования. «Мы договорились с Москвой, они тоже готовы оказать нам поддержку и проводить до 2 тыс исследований в сутки», - рассказал глава региона.

По его словам, на сегодняшний день тест прошел каждый 20- й житель области.

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