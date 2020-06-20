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Политика

Псковский губернатор: По ситуации с COVID хорошие новости, но относиться к ним нужно со сдержанным оптимизмом

20 июня 2020 года, 10:42

За прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация в Псковской области выправилась. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видео-обращении на странице в Instagram.

По его словам, еще фиксируются всплески статистики, но в основном это связано с одновременным приходом тестов из Санкт-Петербурга. Так, в четверг добавилось сразу 95 случаев: «Тем не менее, трехзначных цифр не было. В отдельные дни суточное увеличение составляло порядка 40-50 человек. Это безусловно хорошие новости, но относиться к ним нужно со сдержанным оптимизмом».

Также глава региона рассказал, что завершена работа по определению и тестированию контактных лиц на Великолукском мясокомбинате. «Несколько дней остаются неактивными очаги в отделении пенсионном фонде в острове и Порховском водоканале. Благодаря растущим объемам тестирования и качеству тестирования мы вывели очаг в Псковской области в психиатрической больнице. Там заражено 32 пациента. Но все пациенты бессимптомные. Наблюдение за ними организовано там же без приостановки лечения по основному заболеванию», - отметил Михаил Ведерников.

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