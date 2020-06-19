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Общество

Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области пошла на улучшение

19 июня 2020 года, 22:32

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области на этой неделе пошла на улучшение. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, динамика распространения заболевания замедлилась, есть запас по коечному фонду, хорошими темпами идёт тестирование на коронавирус. «COVID19, безусловно, никуда не ушёл, но у нас появилась возможность дать экономике больше воздуха для развития», - отметил губернатор.

Он также напомнил, что на прошедшем заседании оперштаба приняли решение возобновить работу:общепита в формате летних кафе и веранд; баз отдыха и гостиниц; непродовольственных магазинов в торговых центра. В ТЦ остаются закрытыми фудкорты, кинотеатры и детские развлекательные центры, в гостиницах и на базах отдыха – солярии, сауны, бани и бассейны. Также закрытыми пока остаются санатории, фитнес-центры.Несмотря на старт туристического сезона, пока остаются под запретом музеи, а также деятельность экскурсионных групп.

«По каждому принятому решению есть целый ряд обязательных к исполнению требований. Частично о них расскажу в итогах недели, а все детали – в обновлённом указе на pravo.pskov.ruю Рассчитываю, что все отнесутся к предписаниям главного санитарного врача с предельным вниманием и ответственностью.

Призываю оставаться бдительными, потому что ухудшение статистики может достаточно быстро привести к возвращению снятых ограничений», - подчеркнул глава региона.

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