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Общество

Псковские школьники стали участниками научно-технологической программы образовательного центра «Сириус»

19 июня 2020 года, 20:25

Псковские школьники поедут на смену в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в окончательный список участников научно-технологической проектной программы «Большие вызовы-2020», которую планируют проводить осенью в Сочи, от Псковской области вошло пять школьников.

Трое из детей - воспитанники псковского детского технопарка «Кванториум». Кванторианцы участвовали в региональном и всероссийском этапе конкурса. Отбор длился с октября по июнь. Основой флагманского проекта «Сириуса» стало обязательное наличие у участников прикладного исследования, а также прохождение специальной физико-математической олимпиады, собеседования и видео-презентации. В этом году пандемия внесла свои коррективы в конкурс, поэтому команда работала преимущественно онлайн, но кванторианцы отметили, что это позволило развить существующие навыки и приобрести новые.

Добавим, решением оргкомитета конкурса участниками программы в этом году станут 384 человека. В течение трех недель ребята будут готовить собственные проекты и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Школьников ждут лекции ведущих специалистов и ученых, а также культурная программа.

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