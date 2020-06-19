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Общество

Псковский областной колледж искусств получит электронный орган

19 июня 2020 года, 19:48

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова получит учебный электронный орган. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, решение о приобретении музыкального инструмента для учебного заведения было принято губернатором Михаилом Ведерниковым на личном приеме граждан, который он провел в режиме видеоконференцсвязи.

С просьбой помочь в приобретении для Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова учебного электронного органа обратился известный российский органист, руководитель благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» Денис Маханьков. По словам музыканта, органное искусство сейчас активно развивается, и этот инструмент может быть использован не только для учебного процесса, но и для проведения органных концертов.

Глава региона просьбу заявителя поддержал и поручил своему заместителю Вере Емельяновой совместно с руководством комитета по финансам при формировании областного бюджета на следующий год предусмотреть необходимые средства.

Также в рамках личного приема Михаил Ведерников рассмотрел и вопрос предоставления служебного жилья хирургу-онкологу, который в прошлом году с семьей прибыл в регион для работы в областном онкологическом диспансере. В настоящее время заявитель с супругой, проживает в съемном жилье. После рождения второго ребенка семья остро нуждается в улучшении жилищных условий. Средства на приобретение отдельной 3-комнатной квартиры планируется заложить в бюджете на следующий год.

Кроме того, положительно были решены вопросы обеспечения сохранности пустующих зданий в деревне Родина Псковского района, создания элементов доступной среды на маршруте движения инвалидов-колясочников к зданию бюро медико-социальной экспертизы и ремонта проезжей части улицы Лесная.

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