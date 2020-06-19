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Общество

Первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове планируется завершить к 1 сентября

19 июня 2020 года, 18:49

Первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове планируется завершить к 1 сентября. Как сообщает «Псковской агентство информации», такие сроки назвал глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе визита на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам Александра Братчикова, к 1 августа объект сдать не удастся. Но уже началось проектирование второй очереди строительства на стадионе. Все работы согласованы, подготовлены эскиз и техническое задание. Второй этап строительства займёт около 8 месяцев.

Михаил Ведерников отметил, что в следующем году можно рассчитывать на средства Министерства спорта РФ.

В настоящее время строительные работы на объекте отстают от графика из-за пандемии коронавируса. По словам директора проекта Юрия Стрелкова, отставание по сдаче объекта составляет 1,5 месяца.

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