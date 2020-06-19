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Общество / Здоровье

Руководителя псковского санатория «Сосновый бор» накажут за состояние учреждения

19 июня 2020 года, 17:57

Дисциплинарное взыскание будет применено к руководству санратория «Сосновый бор» в деревне Черёха Псковского района, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире ПАИ-live 19 июня.

Марина Гаращенко рассказала, что в санатории, который сейчас работает как стационар для долечивания больных коронавирусом, была проведена проверка после жалоб пациентов. Сейчас в учреждении находятся 24 ребёнка и четверо взрослых.

По словам гостьи эфира, выяснилось, что в санатории отсутствует кипячёная питьевая вода, нет горячей вода для помывки. Выявили и другие нарушения, в частности, на окнах были сняты ручки, в связи с чем проветрить помещение было невозможно. «Проветривание помещений должны проходить в COVID-организациях постоянно», - подчеркнула Марина Гаращенко и добавила, что сейчас все окна уже открываются.

Она заверила, что в настоящее время ситуация в учреждении исправлена в целом.

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