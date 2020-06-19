Судьбу главврача великолукской больницы решат по итогам служебной проверки

На следующей неделе, по итогам служебной проверки, будет принято решение о судьбе главного врача Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 19 июня.

На работу медучреждения поступили около 200 жалоб со стороны персонала и пациентов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку, а также сам посетил больницу 18 июня. Глава региона обратил внимание на очереди, а также отсутствие разметки для соблюдения людьми социальной дистанции.

Марина Гаращенко рассказала, что во время служебной проверки были проведены беседы практически со всем персоналом, который в тот момент работал в смене. «Посмотрели обращения по амбулаторной службе, дали им указания», - отметила она.

Что касается очередей, то персонал сказал, что скопились они в понедельник. «Нам поясняли что это был понедельник, поэтому пришло так много людей. Но очередей, особенно в условиях пандемии, не должно никаких быть», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Она добавила, что вопросы к руководству вызывает и текучка кадров. «Выяснилось, что рекомендации, которые мы дали сотрудникам относительно работы в нынешних условиях, до них доведены не были. Нас это, конечно, не устраивает. Мы посмотрим все. У меня есть определенные вопросы к работе администрации медучреждения. Все выводы сделаем публично, никакие факты замалчиваться не будут», - заключила председатель комитета.