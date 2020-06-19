Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области планируют открыть Музей оккупации региона

19 июня 2020 года, 16:56

В Псковской области планируется открыть Музей оккупации региона. Как сообщает «Псковской агентство информации», об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона посетил место поисковых работ на территории нацистского концлагеря в Моглино, которые проводятся в рамках проекта «Без срока давности». Накануне поисковики обнаружили тела 8 жертв концлагеря, а также медальон и монету.

- Когда начинал реализовываться проект я ознакомился с документами, какие злодеяния творились и фашистами, и эстонскими полицаями здесь в Псковской области, которая долго находилась под оккупацией. Когда читаешь эти строки, где убивали детей, беременных женщин и стариков. Конечно, очень важно найти сейчас и установить масштаб этих преступлений, личности погибших. Это не военные, мирные жители, которые выбрали осознанно сражаться с фашистами. Нужно всех установить, с почестями захоронить и делать памятные мемориалы, чтобы память сохранялась и передавалась, - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что Музей оккупации региона «может появиться в подвале дома 3 на улице Ленина, где ранее была тюрьма гестапо».

Напомним, что Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности», инициатором которого стало «Поисковое движение России», в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войн. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские школьники стали участниками научно-технологической программы образовательного центра «Сириус»
Псковский областной колледж искусств получит электронный орган
Первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове планируется завершить к 1 сентября
Руководителя псковского санатория «Сосновый бор» накажут за состояние учреждения
Судьбу главврача великолукской больницы решат по итогам служебной проверки
Действие основной части ограничений в Псковской области продлено до 30 июня
Губернатор: Важно, чтобы все соблюдали ограничительные меры, иначе это откинет нас назад
Наталья Фёдорова: «Титан-полимер» активно помогает Псковскому району
Более 500 тысяч масок закупили для голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Общество
18 июня 18:03

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Молодой педагог участвует в Александро-Невских чтениях со школьных лет, а сейчас готовит к ним своих учеников